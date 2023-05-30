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В Китае построили первый в мире контейнеровоз, работающий на аммиаке

Вторник, 30 мая 2023, 11:09 - Cергей Мельник
 
CMA CGM

Китайская верфь Qingdao Shipyard передала компании CMA CGM в эксплуатацию первый в мире контейнеровоз, работающий на аммиаке.

Об этом пишет ЦТС.

Судно получило название CMA CGM Masai Mara. Длина контейнеровоза составляет 240 м, ширина – 42,8 м, вместимость – 5,9 тыс. TEU.

CMA CGM Masai Mara оснащен 1,1 рефрозетками и оборудован, как отмечают в Qingdao Shipyard, инновационной двухтопливной установкой, работающей на аммиаке и морском газойле.

Владелец судна – бельгийская судоходная компания CMB, оператор – CMA CGM.

Всего для CMA CGM будет построено шесть контейнеровозов этой серии.

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