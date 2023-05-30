Из-за обстрелов есть обесточивание в 7 областях – Минэнерго

По состоянию на 30 мая произведенной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом заявили в Минэнерго.

Попаданий и повреждений объектов энергоинфраструктуры в результате ночной атаки дронами не зафиксировано.

"В то же время враг продолжает терроризировать прифронтовые и приграничные территории. В результате обстрелов в Донецкой области были обесточены 6 населенных пунктов, без света также осталась часть потребителей в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

Из-за предыдущих обстрелов также остается без света часть потребителей в Запорожской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении.

Кроме этого, есть обесточивание потребителей из-за непогоды - в Запорожской области по этой причине без электроснабжения 12 населенных пунктов, в Днепропетровской - 31.

За сутки удалось вернуть свет для 23,8 тыс потребителей, добавили в министерстве.

Отмечается, что ситуация с генерацией и потреблением электроэнергии стабильная и контролируемая - произведенной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, дефицита в системе не наблюдается.

Объем газа в украинских хранилищах за сутки вырос на 26 миллионов кубометров. Запасы голубого топлива составляют почти 9,5 миллиарда кубометров.

Экономическая правда