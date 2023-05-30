Политзаключенные коммунистического режима СССР получат надбавку к пенсии – 4200 гривен

Политзаключенные коммунистического режима СССР получат надбавку к пенсии в размере 4 200 гривен в месяц с последующей индексацией за особые заслуги перед Украиной.

Об этом сообщил в Facebook законопроекта, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

По его словам, 29 мая Верховная Рада 313 голосами приняла во втором чтении и в целом законопроект №8032.

Так, парламент установил пенсию за особые заслуги перед Украиной (как надбавку к пенсии) борцам за независимость Украины в ХХ веке - речь идет, в частности, о тех, кто во времена коммунистического тоталитарного режима подвергся репрессиям по политическим или религиозным мотивам.

"Кроме того, из закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" изъяты упоминания о советских наградах и званиях, а пребывание на высоких государственных должностях больше не будет основанием для назначения пенсий за особые заслуги", - добавил нардеп.

Экономическая правда