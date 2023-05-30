НБУ оштрафовал "ШвидкоГроші"

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Национальный банк Украины оштрафовал ООО "Потребительский центр", которое предоставляет микрокредиты под брендом "ШвидкоГроші", на 34 тысячи гривень.

Соответствующее решение принято 26 мая по результатам инспекционной проверки, сообщила пресс-служба регулятора.

"Штраф наложен за предоставление заведомо недостоверной информации, а также непредоставление информации и непредоставление документов по требованию Национального банка", – говорится в сообщении.

Оплатить штраф компания должна в течение семи рабочих дней со дня получения решения НБУ.

По данным НБУ, ООО "Потребительский центр" в первом квартале 2023 года получило 220,19 млн грн дохода, по этому показателю компания занимает 13 место на рынке. Чистая прибыль компании за квартал составила 4,13 млн грн.

По данным госреестра, бенефициарами компании являются Амир Айсаутов с Мальты, Руслан Павлов и Наталья Киселева.

Экономическая правда