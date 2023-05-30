Нефть дешевеет на фоне беспокойств относительно долговой сделки США

Цены на нефть упали во вторник, потеряв предыдущую прибыль, поскольку опасения относительно жизнеспособности пакта о потолке госдолга США охладили рискованные настроения на рынке.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 59 центов, или на 0,8%, до $76,48 за баррель к 06:15 по Гринвичу после роста на 0,5% ранее во вторник.

Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 42 цента до 72,25 доллара за баррель, что на 0,6% ниже закрытия пятницы. В понедельник расчеты не проводились из-за государственного праздника в США.

Причины

Некоторые праворадикальные республиканские законодатели заявили в понедельник, что они могут выступить против сделки, которая повысит потолок государственного долга США, крупнейшего потребителя нефти в мире, в то время как президент-демократ Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканцев Кевин Маккарти сохраняли оптимизм в отношении того, что сделка будет принята.

Байден и Маккарти заключили соглашение по долгу на выходных, и оно должно пройти через Конгресс США до 5 июня - дня, когда Министерство финансов заявит, что страна не сможет выполнить свои финансовые обязательства, что может привести к дестабилизации финансовых рынков.

"Противоречивые заявления республиканцев и законодателей удерживают инвесторов", - сказала рыночный аналитик из Phillip Nova Приянка Сачдева.

Крайний срок выплаты долга почти совпадает со встречей ОПЕК+, которая состоится 4 июня, и неопределенность в отношении того, увеличат ли они сокращение добычи на фоне недавнего падения цен, также давит на рынок.

"Инвесторы переключили свое внимание на результаты встречи ОПЕК+ на этих выходных, поскольку от основных производителей нефти поступили неоднозначные сообщения", - сказал аналитик Fujitomi Securities Co Ltd Тошитака Тадзава.

Экономическая правда