"Зерновая инициатива": Украина за неделю загрузила меньше всего судов с начала года

За неделю с 24 по 30 апреля через морские порты Большой Одессы было экспортировано 450,3 тыс. т продовольствия, а количество загруженных кораблей упало до минимума за этот год.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса.

На прошлой неделе Украина проэкспортировала морем 450,3 тыс. т агропродукции - это на 31% меньше, чем неделей ранее.

При этом количество кораблей, которые были загружены за эту неделю, составило всего 11 единиц, что на 4 судна меньше показателя предыдущей недели. Это самый низкий показатель недельных отгрузок за этот год, отмечают в УКАБ.

Более половины (52%) экспорта за неделю составила пшеница, еще 43% - кукуруза, и 4% - масло подсолнечное. Среди основных пунктов назначения были страны Европы (Испания и Нидерланды), Азии (Китай и Турция) и Африки (Кения, Египет, Эфиопия и другие).

Сейчас "зерновой коридор" не может полноценно работать из-за блокирования инспекции судов российской стороной. Инспекция судов проходит не каждый день, иногда представители РФ не подтверждают ни одного судна из перечня согласованных с ООН и Турцией.

Всего с начала работы "зернового коридора" с 1 августа прошлого года по 30 апреля 2023 года удалось экспортировать 29,3 млн т продукции агрокомплекса.