"Загрязнитель платит": в Украине создадут фонд для программ энергоэффективности

Со следующего года в Украине заработает Государственный фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации, который будет наполняться за счет уплаченного экологического налога на выбросы СО2.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Соответствующий закон в среду подписал президент Владимир Зеленский. По словам вице-премьер-министра Александра Кубракова, создание фонда даст сигнал международным партнерам, что Украина развивается по европейским принципам, в частности по уменьшению выбросов СО2 и инвестиций в энергоэффективность.

В министерстве объясняют, что роль фонда заключается в наличии надежного и защищенного законом источника средств для реализации программ энергоэффективности, уменьшения выбросов СО2 и поддержки альтернативных источников энергии.

Наполнение Фонда будет происходить по принципу "загрязнитель платит": в него будет поступать экологический налог на выбросы СО2. То есть прежде всего фонд будет пополняться за счет крупных промышленных предприятий.

Также планируется привлечение международных кредитов и грантов, и сейчас идет поиск международных партнеров для привлечения к работе фонда и запуска новых программ.

Все эти средства, говорят в правительстве, пойдут на внедрение новых технологий для уменьшения выбросов и термомодернизацию домов и тому подобное. По словам главы Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Анны Замазеевой, фонд будет финансировать проекты по энергоэффективности как для населения и общин, так и для бизнеса.

В Национальном плане действий по энергоэффективности Украина предусматривает до 2030 года снижение конечного энергопотребления на 17%. А также на 65% уменьшение выбросов СО2 по сравнению с 1990 годом, что определено в Национальном взносе Украины в Парижское соглашение.