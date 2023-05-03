Airbnb основательно обновляет приложение для прекращения оттока пользователей

Компания Airbnb обновляет платформу для аренды жилья 50 новыми функциями и обновлениями, пытаясь снизить растущее напряжение между гостями и хозяевами в преддверии насыщенного летнего сезона путешествий.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания развертывает более 50 новых функций и обновлений, предназначенных для улучшения прозрачности цен, процедур оформления заказа, доступности и т.д.

Изменения были наработаны благодаря отзывам, полученным через службу поддержки клиентов, десяткам тысяч публикаций в социальных сетях и звонкам с участием сотен тысяч хозяев и гостей.

"Мы точно заметили, что теряем людей", - сказал в интервью главный исполнительный директор Брайан Чески.

Соучредитель провел шесть месяцев, живя в Airbnbs, и еще шесть месяцев принимал людей, чтобы увидеть обе стороны проблемы.

По словам Чески, прошедшее лето стало "немного тревожным звоночком", поскольку он начал замечать больше жалоб в социальных сетях.

"Наш бренд настолько велик и популярен, что люди ожидают, что он будет работать каждый раз", - сказал он. Поскольку расходы росли как для гостей, так и для хозяев, люди действительно ждут лучшего обслуживания, и это ударило по кошельку.

В настоящее время Airbnb имеет более 4 миллионов хозяев, которые приняли 1,4 миллиарда гостей в квартирах по всему миру. Ожидается, что в этом году на Airbnb прибудет более 300 миллионов гостей.

Чтобы установить цены, Airbnb обратился в свой отдел дизайна и 20 разных команд.

Результатом является система, позволяющая гостям пересматривать общую стоимость, включая все комиссии для уплаты налогов, во всем приложении.

В свою очередь, хозяева также будут иметь новые инструменты для установления конкурентоспособных цен, добавления скидок и сравнения своего объявления с аналогичными в их регионе. Также смогут просматривать общую цену за ночь в приложении, чтобы всегда знать, сколько заплатят гости.