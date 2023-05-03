Убытки от карточного мошенничества в прошлом году выросли на 46% – НБУ

Сумма убытков банков, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными картами за прошлый год составила более 481 млн гривен. Это на 46% больше чем в довоенном 2021 году.

Об этом сообщили в Нацбанке во время запуска всеукраинской информационной кампании по платежной безопасности #ШахрайГудбай.

При этом количество незаконных действий с платежными картами, по которым были понесены убытки, выросло на 8%.

"В 2022 году сумма средняя сумма одной незаконной операции составляла около 2 200 гривен, что на треть больше чем в 2021 году (в 2021 году - 1 600 гривен).

В то же время, если посчитать уровень убытков от незаконных действий с платежными картами в общей сумме всех расходных операций с платежными картами, то он остался относительно низким. Так, на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт на незаконные действия/мошеннические операции приходилось 69 гривен. Это не намного больше чем в 2021 году (65 гривен), и свидетельствует о том, что в прошлом году сумма убытков от мошенничества росла сопоставимо с ростом суммы операций с платежными картами украинских банков", - говорится в сообщении.

По словам директора Департамента платежных систем и инновационного развития Андрея Поддерегина, 86% от общего количества случаев платежного мошенничества за 2022 год произошли в сети Интернет, в то же время только 14% - через физические устройства (торговая сеть, банкоматы, устройства самообслуживания).

"С начала этого года в Департамент киберполиции поступило уже более 20 тысяч обращений граждан, из них - более 75% по мошенничеству в Интернете. Аналогичные процентные показатели мы наблюдали и в прошлом году, соответственно противодействие онлайн-мошенничеству остается одним из основных направлений работы киберполиции", - заявил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины полковник полиции Юрий Выходец.

В НБУ добавили, что с 3 мая начали всеукраинскую информационную кампанию по платежной безопасности #ШахрайГудбай - она станет продолжением первой подобной кампании, успешно прошедшей в 2020 году.

Ее цель - улучшить осведомленность граждан и напомнить им об основных правилах безопасности при безналичных расчетах, особенно в сети Интернет.

Экономическая правда