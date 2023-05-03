Ford вслед за Tesla второй раз снижает цены на электрокары

Автопроизводитель Ford Motor снижает цены на свой электромобиль Mustang Mach-E и снова открывает заказы – компания вторично снизила цены в этом году после серии снижений цен конкурентом Tesla.

Об этом сообщает Reuters.

Также в Ford заявили, что расширят модельный ряд стандартных аккумуляторных моделей, поскольку во второй половине года увеличивает производство электрического кроссовера SUV.

Цены на большинство моделей Mach-E были снижены на 3000 или 4000 долларов в зависимости от версии или на 7,8%. Цена на заднеприводную версию Mach-E Premium снижается с 50 995 дол. до 46 995 дол.

Гендиректор Ford Джим Фарли рассказал аналитикам, что Ford не намерен увеличивать объем продаж электромобилей "любой ценой".

"Мы не собираемся устанавливать цены только для того, чтобы получить долю рынка", - добавил он.

Следовательно, позиция Фарли контрастирует с заявлением генерального директора Tesla Илона Маска в прошлом месяце о том, что Tesla может сократить прибыль от продажи автомобилей до нуля и компенсировать разницу за счет продажи программных услуг.

В январе Ford снизил цены на Mustang Mach-E на 5900 долл. за автомобиль после повышения цен в августе на 3000-8000 долл., ссылаясь на проблемы с цепью поставок и более высокие затраты на материалы.

Ford заявил, что все модели стандартного диапазона теперь будут питаться от литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов, что позволяет транспортным средствам получить дополнительные 45 единиц лошадиных сил и улучшает целевые оценки EPA.

Напоминаем:

В апреле Tesla снизила цены на некоторые из своих автомобилей Model Y и Model 3 в США, что явилось шестым подобным шагом компании в этом году, поскольку она стремится стимулировать спрос.