В восточных областях россияне снова повредили распределительные сети – "Укрэнерго"

Выработки электроэнергии по состоянию на 3 мая достаточно для покрытия потребления. В восточных областях россияне снова нанесли повреждения в сетях облэнерго.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"Солнечная погода и половодье способствуют активной работе гидроэлектростанций и электростанций из возобновляемых источников энергии. Это помогает компенсировать уменьшение доли тепловых и атомных электростанций, возникшее из-за начала летних ремонтных кампаний", - говорится в сообщении.

При этом продолжается экспорт электроэнергии в Молдову. Польша из-за снижения потребления во время длительных праздников в дополнительной электроэнергии не нуждается. Импорта электроэнергии в Украину пока не происходит, добавили в госкомпании.

"В восточных областях враг снова нанес повреждения в сетях облэнерго. На Сумщине двумя авиабомбами прицельно уничтожен один из объектов распределительных электросетей, без света осталось более 4 тысяч абонентов. Артобстрелами также повреждены распределительные сети в Черниговской, Харьковской, Донецкой областях. Там где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются ремонтные работы", - говорится в сообщении.

В то же время ремонтные работы продолжаются на всех объектах высоковольтной сети, которые подверглись российским атакам.

"Восстановление уровня надежности энергоснабжения, который был до массированных обстрелов, требует много ресурса и времени.

Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, которая получила тяжелые повреждения и все еще продолжает восстанавливаться, просим, по возможности, переносить использование мощной техники на ночные и дневные часы или пользоваться мощными приборами поочередно. Это позволит равномерно распределять нагрузку и облегчит балансировку энергосистемы", - резюмировали в "Укрнерго".

Экономическая правда