Курс валют на 3 мая: наличная гривня укрепилась в банках

В среду, 3 мая, курс гривны остается стабильным к наличным доллару и евро на черном рынке, валюта в кассах банков несколько подешевела.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,62 – 37,74 грн против котировок в 37,5 – 37,74 грн во вторник.

В это же время "черный" курс евро составил 41,30 - 41,53 грн против курса 41,2 - 41,49 грн за евро во вторник.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,45 – 37,9 грн (курс на 2 мая – 37,5 – 37,995 грн);

Евро – 41,0 – 41,65 грн (курс на 2 мая – 41,1 – 41,7 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,15 – 37,65 грн;

Ощадбанк – 37,4 – 38,45 грн;

Укрэксимбанк – 37,5 – 37,99 грн;

Райффайзен – 37,2 – 37,7 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.