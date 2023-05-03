Нефть теряет в цене в преддверии ожидаемого повышения процентных ставок

Нефть продолжила потери в среду после падения на 5% на предыдущей сессии, поскольку инвесторы закладывали цены в ожидание повышения процентных ставок в США и Европе и ждали ясности относительно будущего политического курса.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 12 центов, или на 0,2%, до 75,20 доллара за баррель к 06:05 по Гринвичу, в то время как нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 17 центов, также на 0,2%, до 71,49 доллара.

Оба эталона закрылись на торгах на самом низком уровне с 24 марта на предыдущей сессии, когда они также зафиксировали самое большое однодневное падение в процентах с начала января.

Причины

"Настроения на рынке нефти остаются негативными", - отмечают аналитики ING Уоррен Паттерсон и Ева Мантей в записке для клиентов.

"Инвесторы, похоже, все больше нервничают из-за макроэкономических перспектив и их последствий для спроса на нефть", - добавили они.

Ожидается, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки еще на 25 базисных пунктов в среду для борьбы с инфляцией, в то время как Европейский центральный банк, как ожидается, также повысит ставки на своем очередном заседании в четверг.

Дальнейшее повышение ставок может замедлить экономический рост и ударить по спросу на энергоносители.

"Повышение ставки на 25 базисных пунктов было полностью оценено, поэтому основное внимание будет сосредоточено на том, как председатель ФРС Джером Пауэлл будет балансировать между сохранением возможности ужесточения ФРС и успокоением нервов из-за возобновления банковских волнений", - сказал рыночный аналитик брокерской компании IG Еп Джун Ронг.

В понедельник регуляторы наложили арест на First Republic Bank и продали его активы JPMorgan Chase в рамках сделки, направленной на урегулирование крупнейшего банкротства американского банка со времен финансового кризиса 2008 года и подведение риски под затянувшимся банковским кризисом.

В Австралии центральный банк ошеломил рынки повышением учетной ставки во вторник и предупредил, что для борьбы с высокой инфляцией может потребоваться дальнейшее ужесточение монетарной политики.

Опасения относительно спроса на дизельное топливо в последние месяцы привели к падению фьючерсов на американский мазут до самого низкого уровня с декабря 2021 года.

Экономическая правда