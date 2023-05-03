Страны G7 могут объявить новые санкции против РФ в мае: что может войти

Страны G7 готовят новый пакет санкций против РФ, который сосредоточится на закрытии лазеек в ранее введенных мерах.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников.

О новом 11-м санкционном пакете объявят во время встречи лидеров стран G7 в Японии в конце мая. Он сосредоточится на лазейках в уже введенных санкциях. Предложения включают запрет на транзит многих товаров через Россию и меры против судов, которые отключают навигационные системы. Также обсуждаются персональные санкции против около 30 человек.

США и Япония одновременно готовят свои собственные пакеты мер, говорят собеседники. Канада работает над мерами, связанными с правами человека, включая вероятное похищение украинских детей, а также над санкциями против российской оборонной промышленности.

Хотя каждый пакет может отличаться по своему содержанию, частично из-за регуляторных систем в каждой стране, страны координируют свои меры в преддверии саммита.

Ранее Банк РФ спрогнозировал, что экономика государства-агрессора вырастет на 2% в этом году, ведь влияние санкций ослабевает, а ВВП восстановится к концу 2024 года - гораздо раньше, чем прогнозировали многие экономисты. В 2022 году ВВП России снизился на 2,1%, что также противоречит предыдущим прогнозам о том, что санкции приведут к глубокому спаду экономики.

Саммит G-7 станет форумом для обсуждения того, что сработало и какие остаются варианты дальнейшего давления на российскую экономику. Но учитывая то, что значительная часть российского торгового и финансового секторов уже находится под санкциями, найти новые сферы для ограничений нелегко.

Внимание G7 будет приковано к борьбе с уклонением от санкций, прежде всего в отношении товаров и технологий, используемых в военных целях. Эти усилия включают применение дипломатического давления на другие страны, из-за которых выросла торговля с Россией, усиленный мониторинг ключевых товаров и нацеленность на компании, которые могут помогать РФ обходить ограничения.

Также ожидается, что страны расширят ограничения на технологии и оборудование, используемые российскими военными и промышленными предприятиями, и достигнут прогресса по механизму отслеживания российских алмазов через границы, что впоследствии позволит запретить торговлю ими.