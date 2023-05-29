Госдолг Украины продолжает расти

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Совокупный государственный долг Украины в апреле 2023 года вырос на 3,6% и достиг нового исторического максимума.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передает Интерфакс-Украина.

В долларовом выражении совокупный государственный долг вырос на 4,37 млрд долларов, до 124,28 млрд долларов, в гривневом – на 159,9 млрд грн, до 4,54 трлн грн.

Прямой госдолг за предыдущий месяц увеличился на 4% – до 115,08 млрд долл, или до 4,21 трлн грн, и составил 92,6% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга.

Сообщается, что внешний прямой долг в апреле вырос на 4,68 млрд долл – до 75,79 млрд долл, тогда как внутренний прямой – сократился на 8 млрд грн, до 1,44 трлн грн (эквивалент 39,29 млрд долл).

Совокупный внешний госдолг Украины в апреле 2023 года увеличился на 5,9%, или на 4,61 млрд долл, – до 83,11 млрд долл, тогда как совокупный внутренний – снизился на 0,6%, или на 8,6 млрд грн, до 1,51 трлн грн.

В результате доля совокупного внешнего госдолга за апрель выросла с 65,5% до 66,9%.

С начала 2023 года совокупный госдолг Украины вырос на 11,6%: в долларовом эквиваленте – на 12,89 млрд долл, в гривневом – на 471,4 млрд грн.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2022 году увеличился на 13,4 млрд долл – до 78,5% ВВП с 48,9% на конец 2021 года.