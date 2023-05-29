"Укрэнерго" восстановило 70% поврежденных из-за войны объектов

Владимир Кудрицкий Forbes

Украинская энергосистема вышла из зимы разрушенной на 40-50%, однако на сегодня восстановлен функционал 70% поврежденных объектов.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Forbes.

"Наша задача – восстановить как можно больше энергоблоков и подстанций до следующей зимы. Мы оперативно устранили ограничения в магистральной сети и восстановили функционал где-то 70% наших поврежденных объектов", – сказал Кудрицкий.

В то же время, он отметил, что это не означает, что они сейчас работают в том состоянии, как до полномасштабного вторжения.

"Где-то 40-50% мощностей, которые наша система имела до вторжения, мы временно потеряли. Что касается магистральной высоковольтной сети и объектов "Укрэнерго" - в результате массированной террористической кампании россиян против нашей энергосистемы около 43% наших активов были повреждены ракетами или дронами", – рассказал Кудрицкий.

Он, однако, подчеркнул, что нет необходимости восстанавливать все как было.

"Мы планируем делать лучше, применить более современные технические решения, больше защитить объекты. Сейчас думаем, как изменить новые подстанции "Укрэнерго". Хотим отстроить их более автоматизированными и защищенными. Применить инженерные решения, которые позволят защитить высоковольтные подстанции от российских атак", – пояснил он.

Согласно отчету правительства Украины, группы Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, полная смета восстановления страны – 11 млрд долларов. Вся энергетическая отрасль в ближайшие годы требует 5,7 млрд долларов.

"Именно "Укрэнерго", по оценке экспертов, которые работали над отчетом, уже сейчас на восстановление и защиту объектов необходимо примерно 1 млрд долларов. В любом случае до зимы нужна сумма, которая исчисляется миллиардами - как для генерации, так и для наших подстанций. Поэтому в течение следующих нескольких месяцев надо аккумулировать значительный финансовый ресурс", - добавил Кудрицкий.