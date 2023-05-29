С начала войны на нужды ВСУ и благотворительность собрали около 100 млрд: топ фондов и банков

С начала Великой войны общая сумма донатов на нужды Вооруженных Сил и в поддержку гуманитарных инициатив достигла 98,9 миллиарда гривен, половину из них украинцы задонатили на счета благотворительных фондов.

Об этом свидетельствуют данные NV.

Сумма в 98,9 млрд грн включает все пожертвования граждан банковскими переводами, взносы частных компаний и банков.

Из-за благотворительных фондов украинцы собрали донатов на 54,6 млрд грн. Частные компании собрали 17,9 млрд грн, банки – 3,7 млрд грн.

NV

Наиболее популярным каналом донатов на ВСУ стал спецсчет Нацбанка для сбора средств на нужды армии, открытый 24 февраля 2022 – на него перевели 25 млрд грн. Вторую и третью строчку заняли фонд United24 – 12,1 млрд грн и фонд Вернись живым – 6,8 млрд грн. Фонд Сергея Притулы собрал 4,2 млрд грн.

NV

На разные отдельные инициативы в целом украинцы перевели 22,7 млрд грн. Больше всего переводов сделано через monobank, на счета которого перевели 17,2 млрд грн, ПриватБанк – 5 млрд грн, Райффайзен – 300 млн грн и Ощадбанк – 200 млн грн.

Топ 3 банок в monobank были собраны фондом "Вернись живым" и Фондом Сергея Притулы.