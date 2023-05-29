В Евросоюзе могут запретить Twitter: причины

Соцсеть Twitter могут запретить в Европейском Союзе, если она не будет соответствовать новым правилам по борьбе с дезинформацией, которые начнут действовать с 25 августа.

Об этом заявил министр цифрового перехода и телекоммуникаций Франции Жан-Ноэль Барро в эфире francetvinfo.

"Twitter будет запрещен в Европейском Союзе, если он не будет соответствовать нашим правилам", - сказал чиновник.

Социальная сеть, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, объявила, что выходит из Европейского кодекса "должной практики" против дезинформации в Интернете, запущенного в 2018 году.

С 25 августа в ЕС вступает в силу закон о цифровых услугах, призванный заставить платформы бороться с дезинформацией. Он предусматривает, в частности, обязательство удалять незаконный контент и запрещение рекламы, ориентированной на несовершеннолетних. Платформы, не соблюдающие эти правила, рискуют получить штраф в размере до 6% от оборота.

"Я хочу, чтобы Twitter соответствовал этим европейским правилам до 25 августа, иначе он больше не будет желателен в Европе. Платформа будет забанена в Европейском Союзе в случае повторного нарушения, – добавил Барро.

Министр признает, что Twitter играет важную роль в публичных дебатах, но дезинформация является одной из угроз демократии.