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Ощадбанк автоматически продлил срок действия карт

Понедельник, 29 мая 2023, 12:10 - Анастасия Жарикова

Государственный Ощадбанк продлил действие всех платежных карт до 31 августа.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил до 31 августа 2023 года срок действия всех платежных карт, в том числе для ВПЛ", - говорится в сообщении.

В банке добавили, что автоматически произойдет продление карт, срок которых истекает с февраля 2022 года. Обращаться в отделения банка для перевыпуска карты или обмена ее на новую не нужно.

"Карточки в случае истечения срока действия продолжат полноценно работать: можно рассчитываться ими в торгово-сервисной сети, снимать с них наличные в банкомате и т.д.", - пояснили в Ощаде.

Экономическая правда

Ощадбанк банки
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