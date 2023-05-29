Ощадбанк автоматически продлил срок действия карт
Понедельник, 29 мая 2023, 12:10 -
Государственный Ощадбанк продлил действие всех платежных карт до 31 августа.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил до 31 августа 2023 года срок действия всех платежных карт, в том числе для ВПЛ", - говорится в сообщении.
В банке добавили, что автоматически произойдет продление карт, срок которых истекает с февраля 2022 года. Обращаться в отделения банка для перевыпуска карты или обмена ее на новую не нужно.
"Карточки в случае истечения срока действия продолжат полноценно работать: можно рассчитываться ими в торгово-сервисной сети, снимать с них наличные в банкомате и т.д.", - пояснили в Ощаде.
Экономическая правда