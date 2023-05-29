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Энергосистема работает с резервом мощности, дефицита нет – Минэнерго

Понедельник, 29 мая 2023, 11:47 - Алексей Павлыш

Попаданий и повреждений объектов энергоинфраструктуры в результате очередного массированного ракетно-дронового удара РФ не зафиксировано - энергосистема работает с резервом мощности, дефицита электроэнергии нет.

Об этом заявили в Минэнерго.

"В то же время враг продолжает терроризировать прифронтовые и приграничные с Россией территории. В результате обстрелов в Донецкой области было обесточено 19 населенных пунктов, в Запорожской области - 27 населенных пунктов.

Из-за предыдущих обстрелов также остается без света часть потребителей в Сумской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Так, за сутки удалось вернуть свет для почти 29 тыс потребителей, большинство из них - это абоненты в Донецкой и Запорожской областях.

При этом продолжается масштабная ремонтная кампания объектов генерации и сетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону. В ремонте - атомные энергоблоки, блоки тепловой и гидрогенерации. В то же время произведенной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей.

"В дневную часть суток (с 10:45 до 16:00 часов) были применены ограничения возобновляемых источников энергии для балансировки энергосистемы, ведь генерация превышала потребление.

Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 3,7 млн кВт-ч. Также за прошедшие сутки происходил экспорт электроэнергии в Польшу объемом 0,8 млн кВт-ч", - добавили в министерстве.

Также за сутки объем газа в украинских подземных хранилищах вырос на 27,1 миллиона кубометров. Запасы голубого топлива составляют более 9,4 миллиарда метров кубических.

Экономическая правда

Минэнергетики энергетика электроэнергия
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