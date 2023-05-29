Курс валют на 29 мая: наличная гривня в банках укрепляется

В понедельник, 29 мая, наличная гривня укрепилась в кассах банков, евро на "черном рынке" подешевел, доллар стабилен.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,08 – 37,38 грн против котировок в 37,22 – 37,36 в воскресенье.

В это же время "черный" курс евро составил 40,21 - 40,50 грн против курса 40,31 - 40,56 грн за евро в воскресенье.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,25 – 37,6 грн (курс на 26 мая – 37,2 – 37,6 грн);

Евро – 40,15 – 40,75 грн (курс на 26 мая – 40,2 – 40,8 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,9 – 37,4 грн;

Ощадбанк – 36,85 – 37,85 грн;

Укрэксимбанк – 37,1 – 37,6 грн;

Райффайзен – 37,1 – 37,55 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.