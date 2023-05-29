Нефть дорожает на фоне позитивных новостей по потолку госдолга США

Цены на нефть выросли в понедельник после того, как в США достигли соглашения о потолке госдолга, что, вероятно, позволит избежать дефолта в крупнейшей экономике мира и потребителе нефти, хотя опасения относительно дальнейшего повышения ставок ограничили рост.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 66 центов, или на 0,9%, до 77,61 доллара за баррель к 02:47 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 73,42 доллара за баррель, что на 75 центов, или на 1%, выше.

Ожидается, что в понедельник торговля будет "приглушена" из-за праздников в Британии и США.

Причины

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в субботу заключили принципиальное соглашение о приостановлении потолка госдолга в 31,4 триллиона долларов и ограничении государственных расходов на следующие два года. В воскресенье оба лидера выразили уверенность, что члены Демократической и Республиканской партий проголосуют в поддержку соглашения.

Достижение соглашения и приближение к избежанию дефолта по долгу США возобновило аппетит инвесторов к более рискованным активам, таким как сырьевые товары.

"Предварительная договоренность по долговым обязательствам привела к значительному росту рисковых активов, включая сырую нефть", - отметила аналитик CMC Markets Тина Тенг.

На прошлой неделе Brent и WTI выросли более чем на 1%, продолжая расти вторую неделю.

Цены выросли, поскольку переговоры по потолку государственного долга США продемонстрировали прогресс, а также после того, как министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман предупредил продавцов "коротких" позиций, которые ставят на то, что цены на нефть упадут, чтобы они "остерегались болезненных ощущений".

Предупреждение бин Салмана было воспринято как сигнал о том, что в ОПЕК+ могут еще больше сократить добычу нефти во время встречи 4 июня.

Однако комментарии российских нефтяных чиновников, включая вице-премьер-министра Александра Новака, указывают на то, что третий крупнейший производитель нефти в мире склоняется к тому, чтобы оставить объемы добычи без изменений.

Экономическая правда