Кличко: Стоимость проезда в общественном транспорте Киева останется неизменной до завершения войны

getty images

До конца войны стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве не будет дорожать.

Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко заявил в интервью телеканалу "Киев".

По его словам общественный транспорт в столице является дотационным, поскольку себестоимость проезда составляет более 20 грн. Сейчас он остается самым низким в стране.

Кличко отметил, что учитывая сложную экономическую ситуацию и ситуацию с бюджетом людей городские власти не планируют в ближайшее время, до окончания военных действий, повышать стоимость проезда.

Одна с учетом того, что в будущем транспорт будет нужно ремонтировать, строить метро, закупать новый, подорожание проезда возможно.

"До окончания войны транспорт у нас останется дотационным и повышать не будем. Мы не планируем этого делать, поэтому чтобы не было различных спекуляций на эту тему", - подчеркнул Кличко.

Также столичный голова заявил, что считает для себя одной из главных задач - это заменить старые маршрутки, которые перевозят киевлян, на новый современный общественный транспорт, соответствующий стандартам современной европейской столицы.

Экономическая правда.