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Кличко: Стоимость проезда в общественном транспорте Киева останется неизменной до завершения войны

Воскресенье, 28 мая 2023, 16:51 - Игорь Пилипив
 
getty images

До конца войны стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве не будет дорожать. 

Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко заявил в интервью телеканалу "Киев".

По его словам общественный транспорт в столице является дотационным, поскольку себестоимость проезда составляет более 20 грн. Сейчас он остается самым низким в стране. 

Кличко отметил, что учитывая сложную экономическую ситуацию и ситуацию с бюджетом людей городские власти не планируют в ближайшее время, до окончания военных действий, повышать стоимость проезда.

Одна с учетом того, что в будущем транспорт будет нужно ремонтировать, строить метро, закупать новый, подорожание проезда возможно.

"До окончания войны транспорт у нас останется дотационным и повышать не будем. Мы не планируем этого делать, поэтому чтобы не было различных спекуляций на эту тему", - подчеркнул Кличко.

Также столичный голова заявил, что считает для себя одной из главных задач - это заменить старые маршрутки, которые перевозят киевлян, на новый современный общественный транспорт, соответствующий стандартам современной европейской столицы. 

Экономическая правда.

Киев Кличко транспорт
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