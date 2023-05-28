Посевная кампания в Украине приближается к финишу: выполнено почти 90% плана

getty images

Украина планирует завершить посевную кампанию 5-10 июня, сейчас план на 13 млн га выполнен почти на 90%.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

По его словам, план посевной, установленный в 13 млн га, выполнен уже на 85%, даже ближе к 90%. Ожидается, что первой половине июня посевная будет завершена полностью.

Заместитель министра уточнил, что посев ранних яровых культур, таких как яровая пшеница, ячмень, горох, овес, уже завершен, а также завершен посев сахарной свеклы в объеме большем, чем в прошлом году.

"Сахара будет произведено более чем достаточно", - отметил первый заместитель главы Минагрополитики.

Сейчас продолжается сев поздних культур - подсолнечника, сои и также, частично, кукурузы.

"В этом году доля масличных культур, а именно сои, подсолнечника, рапса, увеличилась. Связано это, прежде всего, со стоимостной логистикой, соответственно изменением севооборота под культуры, которые имеют большую цену за одну тонну, за единицу вырученной продукции", - сказал Высоцкий.

Также Высоцкий пояснил, что посевная иногда отстает от среднестатистического прогноза до полутора-двух недель, но пока это не критично.

Экономическая правда.