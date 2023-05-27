Глава Минфина США перенесла дату возможного дефолта с 1 на 5 июня

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Министр финансов США Джанет Йеллен установила крайний срок для повышения лимита государственного долга на 5 июня, заявив, что правительство объявит дефолт, если Конгресс не повысит потолок госдолга до 31,4 триллиона долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее Йеллен заявляла, что дефолт потенциально может произойти уже 1 июня, но теперь называет 5 июня как точный крайний срок.

По ее словам, Казначейство не будет иметь достаточных ресурсов для выполнения обязательств правительства, если Конгресс не повысит или приостановит лимит долга до 5 июня.

Более точная оценка дает представителям Белого дома и Конгресса немного больше времени для завершения сделки о повышении законодательно установленного потолка долговых обязательств федерального правительства.

В письме к Конгрессу Йеллен сообщила, что ее ведомство осуществит более 130 миллиардов долларов запланированных выплат в первые два дня июня, в том числе ветеранам, получателям социального обеспечения и Medicare.

Глава Минфина также сообщила, что в четверг министерство применило чрезвычайную меру по управлению денежными средствами, обменяв примерно 2 миллиарда долларов казначейских ценных бумаг между Фондом пенсионного обеспечения государственных служащих и инвалидов и Федеральным финансовым банком, чтобы предотвратить потенциальный дефолт.

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Экономическая правда.