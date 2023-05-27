Как поддержать предпринимателей в условиях войны? Для владельцев бизнеса

Уважаемые предприниматели, руководители малого и среднего бизнеса, просим вас помочь собрать актуальную информацию о работе в условиях войны и проблемах, с которыми вы сталкиваетесь в роботе с госорганами.

Сбор информации проходит в рамках исследования об административной нагрузке на предпринимателей и выработке рекомендаций, направленных на упрощение ведения бизнеса.

Опрос займет около 10-15 минут. Заранее, спасибо.

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Проводится общественной организацией Украинский клуб "Экономическая свобода" совместно с "Экономической правдой".

Также просим приобщить к исследованию ваших партнеров (переслать ссылку на анкету).