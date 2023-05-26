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В "Укрэнерго" рассказали, сколько мощностей энергосистема потеряла с начала оккупации в 2014 году

Пятница, 26 мая 2023, 20:27 - Анастасия Жарикова

С начала войны России против Украины в 2014 году украинская энергосистема потеряла совокупно 27 ГВт мощностей.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В компании отметили, что в мае 2021 года на временно оккупированной территории находилось 4 ГВт установленных мощностей, в том числе крупные Зуевская и Старобешевская ТЭС, которые были оккупированы еще в 2014 году.

За год в мае 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ в оккупации было уже 21 ГВт. В частности, и Запорожская АЭС, обеспечивавшая около пятой части производства электроэнергии.

Благодаря героизму энергетиков, прошлым летом ЗАЭС еще имела возможность выдавать электроэнергию в украинскую энергосеть. Однако осенью 2022 года оккупанты сделали все возможное массированными обстрелами, чтобы забрать такую ​​возможность.

В Укрэнерго добавили, что сейчас ЗАЭС не производит электроэнергию, а потребляет ее из украинской энергосистемы. Это необходимо для поддержания ядерной безопасности объекта.

Таким образом, в мае 2023 года после сезона массированных атак на украинскую энергосистему потери установленной мощности выросли до 27 ГВт.

Экономическая правда

Укрэнерго энергетика война
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