Детективы НАБУ пришли с обыском к бизнесмену Хмельницкому

Детективы НАБУ пришли с обыском домой к бизнесмену Василию Хмельницкому.

Об этом сам Хмельницкий сообщил в Facebook.

По его словам, "этот визит правоохранительных органов ко мне касается дела, которое расследуется уже более 4 лет".

По словам Хмельницкого, речь идет о приобретении земли в Киеве якобы для строительства школы для жителей одного из ЖК по заниженной цене.

"Мы с партнером приобрели участок земли под строительство новой современной школы. Для нас на 100% социальный проект, не бизнес.

Участок мы приобрели на открытом аукционе с соблюдением всех возможных требований, оплатили полную стоимость (18,9 миллионов гривен), и приобрели права собственника. Законность приобретения и заключения Договора купли-продажи подтверждена судом. Но НАБУ считает, что цена слишком низкая", - говорится в позиции бизнесмена.

Он заверил, что согласно градостроительной документации, по данному адресу не может быть размещена коммерческая или жилая недвижимость. Поэтому с точки зрения бизнеса цена максимально возможная, добавил Хмельницкий.

Бизнесмен добавил, что "никуда не собирается выезжать" и "готов ответить на все вопросы".

По данным Forbes, Хмельницкий занимает 29 место в рейтинге самых богатых украинцев с состоянием в 310 млн долл (данные 2021 года).

Среди его главных активов - фармацевтическая компания Biopharma, энергетическая компания UDP Renewebles, аэропорт "Жуляны", инновационные парки в Киеве, Харькове и Львове (проект Unit) и индустриальный парк в Белой Церкви. Также владел долей в девелоперской компании UDP.

Экономическая правда