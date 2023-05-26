Кабмин утвердил перечень подземных сооружений, где будут храниться энергоресурсы

Кабинет министров утвердил перечень подземных сооружений, где будут храниться аккумулированные нефть, газ, другие вещества и материалы.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Одна из стратегических задач правительства - максимальное накопление и эффективное сохранение резервов как в военное время, так и в долгосрочной перспективе.

В частности энергетических ресурсов. Это позволит нам обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недосягаемые для врага и для других угроз", - добавил он.

Шмыгаль отметил, что еще одно решение - преобразование одиннадцати организаций Госрезерва в государственные предприятия.

"Это первый шаг к их модернизации. Осовремененные складские мощности помогут Украине создать стратегические запасы на будущие десятилетия", - резюмировал премьер.

Экономическая правда