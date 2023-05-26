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Более полумиллиарда убытков: НАБУ объявило о подозрении экс-главе одного из государственных угольных предприятий

Пятница, 26 мая 2023, 16:12 - Анастасия Жарикова

НАБУ объявило о подозрении бывшему и.о. гендиректора ГП "Угольная компания "Краснолиманская" в нанесении 336 миллионов гривень убытков предприятию и более 210 миллионов гривень ущерба окружающей среде.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Экс-руководителю предприятия НАБУ и САП сообщили о подозрении 25 мая.

Благодаря своевременным действиям детективов и прокуроров коррупционную схему разоблачили и остановили: в 2019 году суд удовлетворил иск о признании недействительным договора между ГП и компанией-посредником. Таким образом, удалось предотвратить нанесение еще большого ущерба государству", - отметили в Бюро.

Следствие выяснило, что в ноябре 2015 – январе 2017 года госпредприятие реализовало частной компании-посреднику 756 тыс. тонн угля по втрое ниже рыночной цене.

Далее компания-посредник поставила этот же уголь, но уже по рыночной цене ПАО "Центрэнерго" (78,289% акций которого принадлежат государству).

"Из-за этой схемы ГП недополучило потенциальную прибыль в размере более 336 млн грн", - пояснили в НАБУ.

Кроме этого, в ноябре 2015 года при отсутствии разрешительных документов ГП незаконно добыло более 112,5 тыс. тонн угля. Это нанесло ущерб окружающей среде на сумму более 210 млн. грн.

Экономическая правда

НАБУ добыча Центрэнерго
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