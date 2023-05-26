Более полумиллиарда убытков: НАБУ объявило о подозрении экс-главе одного из государственных угольных предприятий

НАБУ объявило о подозрении бывшему и.о. гендиректора ГП "Угольная компания "Краснолиманская" в нанесении 336 миллионов гривень убытков предприятию и более 210 миллионов гривень ущерба окружающей среде.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Экс-руководителю предприятия НАБУ и САП сообщили о подозрении 25 мая.

Благодаря своевременным действиям детективов и прокуроров коррупционную схему разоблачили и остановили: в 2019 году суд удовлетворил иск о признании недействительным договора между ГП и компанией-посредником. Таким образом, удалось предотвратить нанесение еще большого ущерба государству", - отметили в Бюро.

Следствие выяснило, что в ноябре 2015 – январе 2017 года госпредприятие реализовало частной компании-посреднику 756 тыс. тонн угля по втрое ниже рыночной цене.

Далее компания-посредник поставила этот же уголь, но уже по рыночной цене ПАО "Центрэнерго" (78,289% акций которого принадлежат государству).

"Из-за этой схемы ГП недополучило потенциальную прибыль в размере более 336 млн грн", - пояснили в НАБУ.

Кроме этого, в ноябре 2015 года при отсутствии разрешительных документов ГП незаконно добыло более 112,5 тыс. тонн угля. Это нанесло ущерб окружающей среде на сумму более 210 млн. грн.

Экономическая правда