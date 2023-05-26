АМКУ оштрафовал 2 компании на 8,7 миллиона за сговор на торгах

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "ВЕТК" и ООО "ТЕЛЕ ЭНЕРДЖИ" за сговор при участии в 11 торгах на закупку электромонтажных работ, компании должны оплатить 8,7 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Торги проводились Сарненским городским советом, ПАО "Закарпатьеоблэнерго" и филиалом "Энергосбыт" ПАО "Украинская железная дорога". Общая сумма ожидаемой стоимости закупок составляла 53 млн. грн.

Комитет в рамках исследования установил обстоятельства, свидетельствующие о совершении антиконкурентных согласованных действий, а именно – об устранении конкуренции между ответчиками при участии в указанных торгах. АМКУ признал, что ООО "ВЕТК" и ООО "ТЕЛЕ ЭНЕРДЖИ" нарушили "О защите экономической конкуренции".

Компании оштрафованы на общую сумму 8 682 910 грн.

Экономическая правда