АМКУ оштрафовал 2 компании на 8,7 миллиона за сговор на торгах
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "ВЕТК" и ООО "ТЕЛЕ ЭНЕРДЖИ" за сговор при участии в 11 торгах на закупку электромонтажных работ, компании должны оплатить 8,7 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Торги проводились Сарненским городским советом, ПАО "Закарпатьеоблэнерго" и филиалом "Энергосбыт" ПАО "Украинская железная дорога". Общая сумма ожидаемой стоимости закупок составляла 53 млн. грн.
Комитет в рамках исследования установил обстоятельства, свидетельствующие о совершении антиконкурентных согласованных действий, а именно – об устранении конкуренции между ответчиками при участии в указанных торгах. АМКУ признал, что ООО "ВЕТК" и ООО "ТЕЛЕ ЭНЕРДЖИ" нарушили "О защите экономической конкуренции".
Компании оштрафованы на общую сумму 8 682 910 грн.
Экономическая правда