Lloyd's Register отзовет сертификацию судов ведущего перевозчика российской нефти в Индию

Lloyd's Register - одна из крупнейших международных судоходных классификационных ассоциаций - сообщила индийской компании Gatik Ship Management, которая стала основным перевозчиком российской нефти после начала полномасштабной войны в Украине, что отзовет сертификацию 21 судна до 3 июня.

Об этом пишет Reuters.

"Это еще одна неудача для Gatik, которая также была вынуждена найти новые флаги для 36 своих судов после того, как они были сняты с регистрации Международным судовым реестром Сент-Китс и Невис", - отмечает агентство.

"Lloyd's Register стремится способствовать соблюдению санкционных правил в отношении торговли российской нефтью", - говорится в электронном письме, направленном Reuters.

"При наличии доказательств, мы отзываем класс и услуги с любых судов, которые соответствующие органы власти признают нарушающими международные санкции", - добавили в Lloyd's Register.

Классификационные общества, такие как Lloyd's Register в Лондоне, предоставляют услуги, включая проверку мореплавания, сертификацию, которая является жизненно важной для обеспечения страхования и входа в порты.

Gatik, которая базируется в индийском городе Мумбаи согласно судоходным базам данных, не ответила на электронные запросы о комментариях.

Крупный американский страховщик American Club также сообщил Reuters, что больше не предоставляет покрытие для судов Gatik, а российский страховщик "Ингосстрах" заявил, что не будет работать с Gatik в будущем.

Ни страховщики, ни Lloyd's Register не объяснили, почему именно они прекратили сотрудничество с Gatik.

Индия не присоединяется к санкциям, наложенным на Россию, и быстро стала крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морским путем.

"Усилия Запада, направленные на сокращение доходов, которые Россия получает от продажи своих энергоресурсов, имеют разрушительное воздействие, так же как и западные санкции на экспорт нефти из других стран, таких как Иран и Венесуэла.

Но непрозрачность и ограниченный надзор за судоходным сектором означает, что многие суда с грузами из стран, попавших под санкции, продолжают плавать, находя новые флаги и незападные регистры или страховщиков, что вызывает беспокойство по поводу безопасности и ответственности", - добавляет агентство.

В то время как Lloyd's Register отменяет классификацию для 21 судна компании Gatik, по меньшей мере 28 судов были зарегистрированы как сертифицированные Индийским регистром судоходства, согласно данным веб-сайта IRClass.

IRClass, признанный во всем мире, не ответил на запросы о комментариях.

Экономическая правда