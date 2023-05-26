Youtube отказывается от одной из функций: детали

Youtube убирает функцию Stories с пятницы, 26 мая, уже опубликованные Stories будут действительны еще 7 дней после того, как ими поделились.

Об этом говорится в релизе команды сервиса.

Вместо Stories, можно использовать публикации в сообществе и YouTube Shorts, которые могут обеспечить ценные связи с аудиторией и разговоры.

Публикации в сообществе YouTube – отличный выбор, если вы хотите поделиться легкими обновлениями, начать разговор или рекламировать содержимое YouTube среди аудитории. Среди авторов, использующих и публикации, и истории, публикации в среднем вызывают во много раз больше комментариев и ругательств по сравнению с историями.

В команде Youtube добавили, что среди авторов, использующих посты и Stories, посты в среднем собирают во много раз больше комментариев и лайков по сравнению со Stories.

Кроме этого, Shorts это то, что нужно для создания короткого видеоконтента, а среди авторов, использующих и Shorts, и Stories, именно первые в среднем привлекают во много раз больше подписчиков, чем Stories.