Французский производитель шин Michelin продал свои активы в России

Французский производитель шин Michelin объявил о продаже активов в РФ своему партнеру - дистрибьюторской компании Power International Tires.

Об этом говорится в заявлении компании.

В Michelin напомнили, что приостановили свою промышленную деятельность в РФ 15 марта 2022 года.

"Компания Michelin объявляет о подписании соглашения с ООО "Пауэр Интернешнл Шины" о покупке двух своих местных компаний - ООО "Мишлен Россия Шина Мануфактуринг Компани" (МРТМК) и ООО "Камсо СНГ". Известный партнер Michelin, Power International Tires является одним из основных дистрибьюторов шин в России и имеет представительства по всей стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение одобрено местными органами власти. При этом сохраняются 250 рабочих мест, преимущественно в Давыдово.

"Вариант передачи активов местному менеджменту не был возможным из-за значительных трудностей, препятствовавших автономизации этой деятельности.

Осознавая тот факт, что не все сотрудники могут быть приняты на работу в Power International Tires, компания Michelin позволила тем, кто желает покинуть компанию на хороших условиях, сделать это", - добавили в Michelin.

"Продажа деятельности в России знаменует собой важный шаг в истории Michelin, ведь группа присутствовала в этой стране с 1997 года.

Все расходы, связанные с прекращением деятельности в России, были отнесены на 2022 год. Однако в мае 2023 года группа признает расходы, которые оцениваются в несколько десятков миллионов евро, соответствующие курсовым разницам", - говорится в заявлении.

Экономическая правда