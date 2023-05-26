Китай отдает предпочтение Туркменистану перед РФ в крупном трубопроводном проекте – СМИ

Китай ускоряет строительство давно отложенного центральноазиатского трубопровода для поставок газа из Туркменистана, в то время как РФ продвигает свой собственный новый сибирский газопровод, поскольку Пекин жонглирует своими потребностями в энергобезопасности и дипломатическими приоритетами.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Пекин стремится укрепить связи с Центральной Азией в рамках своей инициативы "Один пояс, один путь", но почти через десять лет после начала строительства проект "Линия D" тормозится из-за сложных переговоров о цене и технических препятствий прокладки трубопровода, пересекающего еще три страны Центральной Азии, заявили китайские нефтяные чиновники.

Но недавние усилия Москвы по строительству второго сибирского трубопровода с Китаем, "Сила Сибири 2", чтобы компенсировать сокращение продаж в Европе из-за войны в Украине, предоставляют Пекину рычаг для продвижения центральноазиатских трубопроводов, считают китайские чиновники и отраслевые консультанты.

"Центральноазиатские трубопроводы считаются краеугольным камнем инвестиций в энергетическое и геополитическое пространство Китая. Это канал поставок, имеющий стратегическое значение, которое преобладает над коммерческими интересами", - заявил агентству Reuters китайский чиновник, знакомый с глобальной стратегией Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC).

Китай может в конечном итоге заключить обе сделки, чтобы удовлетворить свои огромные долгосрочные потребности в газе, но приоритет отдается Туркменистану, говорят представители отрасли, поскольку Пекин уже давно рассматривает Центральную Азию как платформу для расширения торговли, обеспечения энергоносителями и поддержания стабильности в некогда неспокойном западном регионе Синьцзян.

Совокупные многолетние контракты на десятки миллиардов долларов на поставку газа по обоим трубопроводам удовлетворят 20% текущего спроса Китая. Газопроводы имеют ключевое значение для достижения цели Пекина - использования газа в качестве промежуточного топлива для достижения целей углеродной нейтральности, а также для защиты от нестабильного рынка сжиженного природного газа (СПГ), перевозимого танкерами.

По оценкам 2014 года, газопровод D, стоимость которого составляла 6,7 миллиарда долларов, сможет транспортировать 30 миллиардов кубометров газа в год.

Выступая на прошлой неделе на первом личном саммите лидеров стран Центральной Азии в городе Сиань, лидер КНР Си Цзиньпин призвал стороны ускорить прокладку линии D, которая станет четвертым газопроводом Китая в регион, почти через десять лет после начала строительства в Таджикистане.

Экономическая правда