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"Укрзализныця" получит 25 миллионов долларов гранта от Всемирного банка

Пятница, 26 мая 2023, 12:05 - Алексей Павлыш
 
фото: уз

"Укрзализныця" заявила, что получит 25 млн долл от Всемирного банка - для реализации этого гранта компания начинает сотрудничество с Управлением ООН по обслуживанию проектов - ЮНОПС.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что средства будут направлены на восстановление критической железнодорожной инфраструктуры Украины и увеличение объемов грузоперевозок.

Сотрудничество предусматривает закупку оборудования, увеличение парка фитинговых платформ и организацию процессов по лучшим мировым стандартам.

Ожидаемые результаты:

  • восстановление критически важных объектов железнодорожной инфраструктуры;
  • расширение способности УЗ обеспечивать перевозки контейнерных грузов, в том числе гумпомощи и экспорта продукции сельского хозяйства

"Укрзализныця расширяет портфель сотрудничества с международными институтами. Впервые мы имеем финансовую поддержку от Всемирного банка и по этому грантовому финансированию ожидаем поставки техники и подвижного состава уже в текущем году", - заявил член правления УЗ Антон Мишин.

Экономическая правда

Укрзализныця Всемирный банк
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