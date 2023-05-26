В Раде зарегистрировали усовершенствованный законопроект по реформе корпоративного управления "ОГТСУ"

В Верховной Раде 24 мая зарегистрировали законопроект № 9311-1 по оптимизации структуры собственности Оператора газотранспортной системы Украины ("ОГТСУ"), который является альтернативным к внесенному Кабмином 19 мая законопроекту № 9311.

Об этом говорится в дайджесте SOE Weekly для ЭП.

По словам аналитиков, оба законопроекта определяют процедуру для оптимизации структуры собственности "ОГТСУ" путем присоединения "Магистральных газопроводов Украины" ("МГУ") к "ОГТСУ".

Присоединение должно состояться с целью выполнения Украиной взятых на себя обязательств в рамках недавно одобренной программы МВФ, включая выполнение структурного маяка МВФ по реформе корпоративного управления "ОГТСУ".

"Законопроект 9311-1 был подан народными депутатами Максимом Хлапуком (фракция "Голос"), Ярославом Железняком (фракция "Голос") и другими народными депутатами. Авторами законопроекта являются члены команды SOE Weekly Александр Лысенко и Андрей Бойцун", - говорится в дайджесте.

По словам экспертов, был предложен альтернативный законопроект (№ 9311-1), который устраняет недостатки правительственного варианта, минимизируя риски ненадлежащего невыполнения Украиной взятых на себя международных обязательств в рамках сотрудничества с МВФ и ЕС.

Правительственный законопроект предлагал следующие шаги по реформированию корпоративного управления "ОГТСУ":

Присоединить "МГУ" к "ОГТСУ", что в результате приведет к ликвидации (прекращению) "МГУ". Это предусматривает передачу корпоративных прав "ОГТСУ" от "МГУ" непосредственно в Минэнерго и принятие нового устава "ОГТСУ", который вводит наблюдательный совет как орган управления компании.

После завершения процедуры присоединения новый наблюдательный совет "ОГТСУ" должен быть назначен до 31 октября 2023 года. К этому времени, текущий состав наблюдательного совета "МГУ" будет выполнять функции наблюдательного совета "ОГТСУ".

Однако формулировки, использованные в правительственном законопроекте, создают риски, которые могут привести к нарушению Украиной обязательств по программе МВФ, отмечают члены команды SOE Weekly.

В частности, альтернативный законопроект устанавливает конечный срок для назначения нового наблюдательного совета "ОГТСУ" (31 октября 2023 года, как это требуется программой МВФ), а также предусматривает последствия в случае несвоевременного невыполнения этого обязательства.

"Так, в случае такого несвоевременного выполнения, полномочия действующих членов наблюдательного совета "МГУ", которые временно будут выполнять функции наблюдательного совета "ОГТСУ", прекращаются и передаются общему собранию Оператора (то есть Министерству энергетики), за исключением полномочий по назначению и увольнению гендиректора и членов правления "ОГТСУ" - эти полномочия смогут быть реализованы новым наблюдательным советом после его назначения", - объясняют аналитики.

Законопроект № 9311-1 также обеспечивает формирование нового состава наблюдательного совета "ОГТСУ" в соответствии с требованиями Закона "Об управлении объектами государственной собственности" (большинство состава нового наблюдательного совета должно состоять из независимых членов), и определяет, что процедура конкурсного отбора должна происходить в порядке, предусмотренном для особо важных для экономики предприятий.

Также этот законопроект устанавливает, что новый устав "ОГТСУ" утверждается Минэнерго после его согласования с Секретариатом Энергетического Сообщества (что также требуется структурным маяком программы МВФ).

Читайте подробнее: Реформа корпоративного управления "Оператора ГТС": сравнение законопроектов

Экономическая правда