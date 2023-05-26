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Цены на нефть стабильны на фоне неопределенности относительно сокращения поставок ОПЕК+

Пятница, 26 мая 2023, 10:45 - Алексей Павлыш

Цены на нефть были в целом стабильными в пятницу, поскольку рынок взвешивал противоречивые сообщения о поставках из РФ и Саудовской Аравии накануне следующей встречи ОПЕК+, укрепление доллара США и опасения относительно более слабого, чем ожидалось, роста спроса.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Нефть марки Brent подорожала на 6 центов до 76,32 доллара за баррель в 06:27 по Гринвичу, а американская West Texas Intermediate - на 18 центов до 72,01 доллара за баррель.

Причины

В четверг цены на нефть снизились более чем на 2 доллара за баррель после того, как вице-премьер-министр России Александр Новак умалил перспективу дальнейшего сокращения добычи ОПЕК+ на встрече в Вене 4 июня.

Обе цены по-прежнему были готовы продемонстрировать вторую неделю роста на чуть менее 1%.

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что цены на энергоносители приближаются к "экономически обоснованному" уровню, также указав, что не может быть немедленных изменений в производственной политике группы.

Их заявления контрастируют с комментариями на этой неделе министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бин Салмана, фактического лидера ОПЕК, который предупредил продавцов "коротких" позиций о необходимости "быть осторожными".

Некоторые инвесторы восприняли это как сигнал, что ОПЕК+ может рассмотреть возможность дальнейшего сокращения добычи.

Более высокий курс доллара, который укрепляется уже пятую сессию по отношению к корзине основных валют, а данные из США указывают на устойчивость экономики даже после агрессивного цикла повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, сдерживал восходящее ценовое движение.

Более сильный доллар делает деноминированные в долларах товары дороже для владельцев других валют, что негативно влияет на спрос.

Опасения относительно более слабого, чем ожидалось, роста спроса во всем мире ухудшили перспективы инвесторов.

Экономическая правда

нефть мир ОПЕК
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Экономическая правда
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