Цены на нефть стабильны на фоне неопределенности относительно сокращения поставок ОПЕК+

Цены на нефть были в целом стабильными в пятницу, поскольку рынок взвешивал противоречивые сообщения о поставках из РФ и Саудовской Аравии накануне следующей встречи ОПЕК+, укрепление доллара США и опасения относительно более слабого, чем ожидалось, роста спроса.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Нефть марки Brent подорожала на 6 центов до 76,32 доллара за баррель в 06:27 по Гринвичу, а американская West Texas Intermediate - на 18 центов до 72,01 доллара за баррель.

Причины

В четверг цены на нефть снизились более чем на 2 доллара за баррель после того, как вице-премьер-министр России Александр Новак умалил перспективу дальнейшего сокращения добычи ОПЕК+ на встрече в Вене 4 июня.

Обе цены по-прежнему были готовы продемонстрировать вторую неделю роста на чуть менее 1%.

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что цены на энергоносители приближаются к "экономически обоснованному" уровню, также указав, что не может быть немедленных изменений в производственной политике группы.

Их заявления контрастируют с комментариями на этой неделе министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бин Салмана, фактического лидера ОПЕК, который предупредил продавцов "коротких" позиций о необходимости "быть осторожными".

Некоторые инвесторы восприняли это как сигнал, что ОПЕК+ может рассмотреть возможность дальнейшего сокращения добычи.

Более высокий курс доллара, который укрепляется уже пятую сессию по отношению к корзине основных валют, а данные из США указывают на устойчивость экономики даже после агрессивного цикла повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, сдерживал восходящее ценовое движение.

Более сильный доллар делает деноминированные в долларах товары дороже для владельцев других валют, что негативно влияет на спрос.

Опасения относительно более слабого, чем ожидалось, роста спроса во всем мире ухудшили перспективы инвесторов.

Экономическая правда