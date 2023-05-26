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Курс валют 26 мая: доллар дорожает на "черном" рынке

Пятница, 26 мая 2023, 09:55 - Экономическая правда

В пятницу, 26 мая, гривня подешевела против доллара на "черном" рынке, зато против евро - выросла. 

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 37,41 - 37,66 грн против котировок в 37,33 - 37,47 в четверг.  

На это же время "черный" курс евро составлял 40,43 - 40,66 грн против курса 40,54 - 40,77 грн за евро в четверг.  

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 37,2 - 37,6 грн (курс на 25 мая - 37,15 - 37,6 грн);
  • Евро - 40,2 - 40,8 грн (курс на 25 мая - 40,25 - 40,85 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

  • Приватбанк - 36,97 - 37,47 грн;
  • Ощадбанк - 36,9 - 37,8 грн;
  • Укрэксимбанк - 37,2 - 37,7 грн;
  • Райффайзен - 37,1 - 37,55 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.

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