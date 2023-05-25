В Польше предлагают внести изменения в Конституцию, чтобы законно конфисковывать российские активы

В польском Сейме предлагают внести изменения в Конституцию страны, позволяющие конфисковывать российские активы.

Об этом пишет издание Wprost, передает liga.net.

В частности, согласно законопроекту, к статье 216 Конституции, устанавливающей лимит на госзаймы для финансирования оборонных потребностей, авторы инициативы хотят добавить положения, дающие право госказначейству арестовывать и конфисковать активы, если они могут быть использованы для поддержки агрессии России.

За счет конфискованных таким способом активов предлагается финансировать программы поддержки жертв агрессии России.

По словам члена совета министров Польши и члена партии "Право и Справедливость" Лукаша Шрайбера, Польша уже заморозила собственность российских олигархов более чем на 1 млрд евро.

Шрайбер призвал парламентскую оппозицию поддержать предложенный законопроект.

Проект закона передали в специальную парламентскую комиссию, которая рассматривает предложения по внесению изменений в Конституцию страны.