Американская Johnson&Johnson из-за санкций прекратит поставки линз в Россию

Поставщики линз американского производителя Johnson&Johnson (бренды Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) начали рассылать российским салонам оптики уведомления о прекращении импорта после новых ограничений Минпромторга США на ввоз товаров в РФ.

Об этом сообщает "Ъ FM".

Частичные проблемы с поставками контактных линз в РФ возникли сразу после начала полномасштабной войны в Украине - крупнейшие производители оперативно сократили объем импорта, а цены в оптиках стремительно выросли.

Но тогда, как оказалось, они были не максимальными, отмечает издание.

Американские бренды занимают не менее 70% рынка линз в России. Только на долю Johnson & Johnson приходится чуть ли не половина общего объема, добавляет "Ъ FM".

Поставщики продукции этого бренда уже уведомили ритейлеров об остановке импорта, рассказал владелец оптики Harry Cooper Махмуд Тамимдаров.

"Основные поставщики контактных линз на российском рынке - Johnson & Johnson и CooperVision. Наверное, это два крупнейших игрока.

С первым точно есть проблемы, и цены на них выросли. Johnson работает и напрямую с большинством сетей оптик здесь, и через оптовых дистрибьюторов, которые распространяют продукцию по более мелким оптикам. Соответственно, они не получают товар и информируют об этом всех остальных. Johnson доминировал на нашем рынке с долей 40-50%", - говорят участники рынка.

При этом, по разным оценкам, только 10-15% рынка приходится на внутренних производителей. Причем некоторые компании прямо на своем сайте указывают, что изготавливают линзы из материалов, привезенных из Великобритании и США.

"Еще одна альтернатива - китайские или корейские бренды. Их тоже немного, но найти линзы можно", - пишет издание.

При этом контактные линзы в список товаров для так называемого "параллельного импорта" пока не включены - в Минпромторге РФ заявили, что "готовы оперативно это исправить".

Экономическая правда