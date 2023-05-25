Китайские хакеры шпионили за критической инфраструктурой США – западная разведка

Поддерживаемая государством китайская хакерская группа шпионила за широким кругом организаций критической инфраструктуры США, от телекоммуникаций до транспортных узлов.

Об этом заявили в среду западные спецслужбы и корпорация Microsoft, пишет Reuters.

"Шпионаж также был направлен на американскую островную территорию Гуам, где расположены стратегически важные американские военные базы", - заявили в Microsoft.

Хотя Китай и США регулярно шпионят друг за другом, аналитики говорят, что это одна из крупнейших известных китайских кампаний кибершпионажа против американской критической инфраструктуры, отмечает агентство.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила в четверг, что обвинения в хакерстве являются "коллективной дезинформационной кампанией" со стороны стран "Пяти глаз", что является ссылкой на группу стран, которые обмениваются разведданными, в которую входят США, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Великобритания.

Мао заявила, что кампания была начата США по геополитическим причинам и что "отчет аналитиков Microsoft показал, что американское правительство расширяет свои каналы дезинформации за пределы госучреждений".

"Но независимо от того, какие разнообразные методы используются, ничто из этого не может изменить того факта, что Соединенные Штаты являются империей хакерства", - сказала она на пресс-брифинге в Пекине.

Не сразу было понятно, сколько организаций пострадало, но Агентство национальной безопасности США заявило, что работает с партнерами, включая Канаду, Новую Зеландию, Австралию и Великобританию, а также Федеральное бюро расследований США, над выявлением нарушений. Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия предупредили, что они также могут стать мишенью для хакеров.

Аналитики Microsoft заявили, что имеют "умеренную уверенность" в том, что эта китайская группа, которую они назвали "Вольт Тайфун", разрабатывает возможности, которые могут нарушить критически важную коммуникационную инфраструктуру между Соединенными Штатами и Азиатским регионом во время будущих кризисных ситуаций.

"Это означает, что они готовятся к такой возможности", - сказал Джон Хултквист, возглавляющий отдел анализа угроз в Google's Mandiant Intelligence.

Деятельность Китая является уникальной и вызывает беспокойство еще и потому, что аналитики еще не имеют достаточного представления о том, на что может быть способна эта группа, добавил он.

Экономическая правда