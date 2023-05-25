Дело Фирташа: еще двум руководителям облгазов сообщили о подозрении в хищении

Детективы БЭБ и СБУ продолжают расследование хищения газа из украинской ГТС - двум руководителям облгазов сообщили о подозрении, еще пятеро избрали меру пресечения - содержание под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

"К схеме причастны руководители отдельных облгазов "Региональной Газовой Компании" (РГК), подконтрольные подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу", - отметили в Бюро.

Правоохранители получили доказательства хищения газа из ГТС еще двух должностных лиц – председателя правления АО "Ивано-Франковскгаз" и АО "Сумыгаз". Им сообщили о подозрении в присвоении и растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Также пяти руководителям отдельных облгазов уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей или внесения соответствующего залога, в частности АО "Закарпатгаз" - 169 млн грн, "Львовгаз" - 155 млн грн, "Винницагаз" - 186 млн грн, "Днепропетровскгаз " – 160 млн грн и "Хмельницкгаз" – 228 млн грн.

Ранее правоо получили доказательства предоставления Фирташем указаний руководителям компаний, связи между ними, механизмов вывода средств и попыток скрыть следы противоправной деятельности.

По материалам следствия, должностные лица "облгазов Фирташа" разворовывали средства, которые предусматривались на закупку газа для нужд граждан Украины. Общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, за 2016-2022 годы может составить более 18 млрд грн.

Напоминаем:

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности объявили подозрение бизнесмену Дмитрию Фирташу.