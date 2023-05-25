Суд арестовал имущество "главы" Голопристанской оккупационной администрации на 11 миллионов

скриншот: "мост"

Суд наложил арест на недвижимое имущество, транспортные средства и корпоративные права так называемого "главы" Голопристанской оккупационной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора (ОГП).

ОГП не называет имени коллаборанта, которого подозревают в пособничестве стране-агрессору, но, по данным издания "Мост", речь идет о Геннадии Недялкове.

Общая стоимость арестованной собственности - более 11 миллионов гривен.

"По данным следствия, мужчина во время временной оккупации Скадовского района добровольно пошел на сотрудничество с врагом. Он стал так называемым "главой" Голопристанской оккупационной администрации.

Выполняя свои "полномочия", в июне 2022 года фейковый глава вместе со своей "заместительницей" в сопровождении военных РФ пришли домой к действующей заместительнице городского головы. Он требовал от нее ключи от машины, которая принадлежит территориальной общине, а также свидетельство о государственной регистрации.

Опасаясь за свою жизнь, а также жизнь своих близких, женщина выполнила требование. Это авто он передал для пользования представителями оккупационной власти", - заявили в ОГП.

Также в отношении него на рассмотрении суда находится обвинительный акт по факту коллаборационистской деятельности.

Экономическая правда