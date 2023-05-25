После введения санкций Россия перенаправила импорт золота на рынки ОАЭ, Китая и Турции – СМИ

Ключевым центром торговли российским золотом после введения санкций Запада стали Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом свидетельствуют данные российской таможни, сообщает Reuters.

Записи, содержащие сведения о почти тысяче поставок золота в течение года с начала войны в Украину, демонстрируют, что ОАЭ импортировала 75,7 тонны российского золота на сумму 4,3 млрд долл. – по сравнению с лишь 1,3 тоннами в течение 2021 года.

Следующими по объему поставок направлениями стали Китай и Турция, импортируя около 20 тонн каждая с 24 февраля 2022 года по 3 марта 2023 года.

"Вместе с ОАЭ на три страны приходилось 99,8% российского экспорта золота согласно таможенным данным за этот период", - пишет агентство.

Спустя несколько дней после начала великой войны многие транснациональные банки, поставщики логистических услуг и заводы по переработке драгоценных металлов прекратили работу с русским золотом, которое обычно отправлялось в Лондон, центр торговли и хранение золота.

London Bullion Market Association запретил российские слитки с 7 марта 2022 года. До конца августа Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, США, Канада и Япония запретили импорт российских слитков.

Однако данные экспорта показывают, что российские производители золота быстро нашли новые рынки сбыта в странах, не вводивших санкций против Москвы, таких как ОАЭ, Турция и Китай.

Эксперт по поставкам золота в Организации экономического сотрудничества и развития Луи Марешаль считает, что существует риск, что российское золото может быть переплавлено, а затем вернется на рынки США и Европы со скрытым происхождением.

Правительственный Комитет по золотым слиткам ОАЭ заявил, что страна работает по четким и надежным процедурам борьбы с незаконными товарами, отмыванием денег и санкциями организаций.

Менеджер одной из компаний, присылавшей большие объемы российского золота в ОАЭ, рассказал Reuters, что российские фирмы продают слитки со скидкой около 1% по сравнению с мировыми ценами, стимулируя спрос.

По его словам, большая часть золота, которое его фирма отправляла в ОАЭ, предназначалась для афинажных заводов, где оно будет переплавлено.