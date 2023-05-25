Электронные марки и отказ от бандеролей: вступил в силу новый закон о почтовой связи

Новый закон Украины "О почтовой связи", принятие которого позволило привести в соответствие национальное законодательство с законодательством ЕС в сфере предоставления услуг почтовой связи, 25 мая вступил в силу.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Новый закон "О почтовой связи" станет основой для внедрения новых услуг, связанных с IТ-технологиями, в частности новых средств оплаты и способов доставки отправлений. Также согласно новому закону "Укрпочта" сможет менять процессы и подходы в своей работе, предоставлять клиентам качественно новый сервис, делая его простым и понятным", - говорится в сообщении.

Так, закон определяет перечень универсальных услуг, предельную стоимость которых устанавливает государство: внутренние простые и регистрируемые письма без объявленной ценности (рекомендованных) массой до 50 граммов и почтовые карточки.

"Закон устанавливает фиксированное количество универсальных услуг, которые будет предоставлять назначенный оператор почтовой связи в Украине. При этом назначенный почтовый оператор не будет получать компенсации за предоставление универсальных почтовых услуг, однако будет обязан предоставлять их по всей территории страны.

Также закон позволяет использовать электронные марки и легализует почтоматы для Укрпочты", - пояснили в компании.

Закон также предусматривает, что места международного почтового обмена (ММПО) отныне будут закреплены только теми операторами, у которых ММПО внесено в реестр Всемирного почтового союза.

Кроме этого, среди нововведений - отмена бандеролей: с 1 июля 2023 года "Укрпочта" больше не будет принимать и доставлять бандероли.

В "Укрпочте" уверяют, что отмена бандеролей никоим образом не скажется на кошельках клиентов.

"Доставка по Украине бандероли весом до 0,25 кг стоит столько же, сколько и доставка письма аналогичной массы, то есть 18 грн для неприоритетного и 22,5 грн для приоритетного отправления. Стоимость письма и бандероли весом до 1 кг стоит 36 грн и 45 грн, а весом до 2 кг - 48 и 60 грн соответственно", - говорится в сообщении.

В компании призвали клиентов, кто специально приобрел марки для отправки бандеролей по Украине или за границу, использовать их до 1 июля.

Альтернативой бандеролям станут письма, мелкие пакеты и посылки, добавили в "Укрпочте".

Отмена бандеролей будет касаться и международной доставки.

"К внедрению этих законодательных изменений команда Укрпочты готовилась заблаговременно, поэтому еще с 1 апреля 2023 года была запущена выгодная альтернатива в виде продукта "Мелкий пакет PRIME", который с 1 июня станет доступен и для США", - резюмировала "Укрпочта".

Экономическая правда