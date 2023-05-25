Как поддержать предпринимателей в условиях войны? Для владельцев бизнеса
Четверг, 25 мая 2023, 13:00
Уважаемые предприниматели, руководители малого и среднего бизнеса, просим вас помочь собрать актуальную информацию о работе в условиях войны и проблемах, с которыми вы сталкиваетесь в роботе с госорганами.
Сбор информации проходит в рамках исследования об административной нагрузке на предпринимателей и выработке рекомендаций, направленных на упрощение ведения бизнеса.
Опрос займет около 10-15 минут. Заранее, спасибо.
Проводится общественной организацией Украинский клуб "Экономическая свобода" совместно с "Экономической правдой".
Также просим приобщить к исследованию ваших партнеров (переслать ссылку на анкету).