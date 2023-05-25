В Украине уже восстановили треть разрушенных железнодорожных мостов

В течение года в Украине восстановили 130 сооружений для проезда и треть всех разрушенных железнодорожных мостов.

Об этом рассказал вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Мы уже продемонстрировали всему миру, что способны к быстрому восстановлению даже в условиях постоянных российских атак. В год мы восстановили для проезда 130 искусственных сооружений и треть от всех разрушенных железнодорожных мостов. Работаем над пассивной защитой подстанций, и мы видим эффективность нашей работы", - сказал он во время дискуссии на полях Брюссельского форума.

Он добавил, что ключевым приоритетом Мининфрастуркутри является реализация тех проектов, которые вернут украинцев домой и стабилизируют ситуацию в общинах. В частности, в приоритете – защита объектов критической инфраструктуры. Уже обеспечено пассивной защитой более 100 объектов энергетики.

Также ведомство работает над строительством и ремонтом жилья, а также восстановлением транспортного сообщения с освобожденными общинами.

А также идет работа над развитием экспортной логистики, в частности, над увеличением объема обработки Дунайскими портами, а также развития автомобильной и железнодорожной пограничной инфраструктуры на западной границе.

Экономическая правда