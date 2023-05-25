"Укрпочта" с 1 июня снижает тарифы на отправления в США

"Укрпочта" снижает тарифы с 1 июня на отправления в США благодаря подписанному с Почтой США соглашению PRIME.

Об этом сообщил в Telegram гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

По словам Смелянского, отправители будут иметь возможность экономить 8%.

"К коалиции в 67 стран, среди которых наши популярные Канада, Австралия, Великобритания, присоединяется и USPS. Поэтому отправители будут иметь возможность экономить 8%, и все это с полным трекингом.

8% - это, кстати, стоимость минимум 1 посылки по Украине. Пересылаешь 1 мелкий пакет на США и имеешь в запасе 1 бесплатную посылку по Украине", - написал он.

Экономическая правда