ЕС обсуждает, как передать Украине доходы от 200 миллиардов евро замороженных активов РФ - СМИ

Евросоюз обсуждает возможность передачи Украине доходов, полученных от почти 200 млрд евро замороженных российских активов.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированных собеседников.

Чиновники из стран-членов ЕС и Европейской комиссии встретились в среду, чтобы изучить варианты передачи Украине процентов, полученных от российских активов, хранящихся в крупнейшем в мире клиринговом центре Euroclear. Такой шаг не предусматривает изъятия самих активов.

По данным бельгийского правительства, санкции заморозили 196,6 млрд евро российских активов в Euroclear, из которых 180 млрд евро - это активы российского центрального банка.

Как это будет работать? Такие замороженные активы продолжают генерировать доход, а Euroclear реинвестирует средства. Именно доходы, полученные от реинвестирования, чиновники ЕС хотят направить на помощь Украине.

Обычно Euroclear занимает остатки средств своих клиентов, чтобы минимизировать кредитный риск, и удерживает заработанные проценты. Высокие процентные ставки центробанков вместе с необычным накоплением платежей из-за санкций привели к рекордным прибылям - в первом квартале года Euroclear отчитался о 734 млн евро процентов на остатки средств от российских активов.

"Не совсем понятно, кому принадлежат эти проценты", - сказал один из собеседников FT. Использование этих процентов в пользу Украины является "неразведанной территорией", "но мы считаем, что это можно сделать".

Некоторые чиновники считают, что похожий принцип может быть применен к более широкому кругу замороженных российских активов, в том числе застрявших в люксембургском расчетном центре Clearstream.

Хотя юридические последствия еще нужно проанализировать, такой шаг, вероятно, потребует более широкой международной поддержки, поскольку он может повлиять на финансовые рынки.

ЕС также рассматривает возможность активного управления этими доходами, чтобы генерировать еще больше денег, говорят собеседники. Это может быть сделано через компанию по управлению активами или через сам Euroclear, который будет инвестировать активы в соответствии с инструкциями.

Правительство Бельгии отдельно заявило, что планирует использовать налоговые поступления от прибыли, полученной от замороженных активов Euroclear, на помощь Украине. По словам чиновника, Бельгия рассчитывает заработать не менее 625 млн евро налогов от процентов в этом году.

Представители ЕС намерены представить более конкретные предложения по российским активам на встрече лидеров ЕС в конце июня.





